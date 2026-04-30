Им не страшно даже сквозное повреждение корпуса по причине отсутствия жидкого электролита

Госкорпорация Ростех совместно с холдингом «РТ-Проектные технологии» и НПП «Импульс» разработала источники питания на замену импортным. Их сильной стороной является сохранение работоспособности даже при сквозном пробое корпуса. Также они не боятся сильных вибраций и сохраняют функциональность в диапазоне температур от −50 °С до +50 °С.

Подобные свойства стали возможными по той причине, что здесь не используется жидкий электролит. Ему на замену пришла стекловолоконная матрица, которой даже механические повреждения не мешают удерживать активное вещество. Если в батарею попадут пули или корпус будет деформирован, она продолжит работать. Также её можно размещать в любом положении, эффективность от этого не снизится.

Изображение: Gemini

Испытания эффективности батарей проводились в таких условиях, как арктические морозы и перегрев внутри бронированных капсул, в произвольном положении и во время длительной вибрации. Ресурс источников питания составляет около 10 лет, объём производства без использования зарубежных комплектующих может достигать 2 млн экземпляров в год. Подобные батареи уже успели войти в состав объектов морской структуры.