Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Финансовый отчёт Alphabet показал доход в первом квартале 2026 года в размере $109,9 млрд
Рост по сравнению с показателями годичной давности составил 22%

Корпорация Alphabet, в состав которой входит Google, огласила результаты первого квартала 2026 года и последнего квартала финансового года. Доход с января по март составил $109,9 млрд, что означает рост на 22% по сравнению с $90,2 млрд годом ранее. Операционная прибыль оказалась равной $39,69 млрд, тогда как чистая прибыль составила $62,58 млрд против $34,54 млрд за этот же отрезок времени в 2025 году. Что касается предыдущего квартала, тогда доход составил $113,8 млрд при размере чистой прибыли $34,45 млрд.

Изображение: Gemini

По словам генерального директора Сундара Пичаи, год для компании начался великолепно. Поисковая система показала рост доходов на 19%, у Google Cloud этот рост составил 63%. Число платных подписок выросло до 350 млн, в первую очередь за счёт YouTube и Google One. Приложения искусственного интеллекта вроде Gemini обрабатывают более 16 млрд токенов в минуту через прямой API-интерфейс клиентов. Это означает рост на 60% всего за квартал.

Доход от рекламы на YouTube вырос до $9,88 млрд с $8,93 млрд годом ранее. Облачные сервисы принесли компании $20,03 млрд вместо прежних $12,26 млрд. Общий доход от подписок, платформ и устройств, включая магазин и не связанные с рекламой доходы YouTube, равен $12,38 млрд против $10,38 млрд годом ранее.

#финансы #google #alphabet
Источник: 9to5google.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter