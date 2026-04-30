Рост по сравнению с показателями годичной давности составил 22%

Корпорация Alphabet, в состав которой входит Google, огласила результаты первого квартала 2026 года и последнего квартала финансового года. Доход с января по март составил $109,9 млрд, что означает рост на 22% по сравнению с $90,2 млрд годом ранее. Операционная прибыль оказалась равной $39,69 млрд, тогда как чистая прибыль составила $62,58 млрд против $34,54 млрд за этот же отрезок времени в 2025 году. Что касается предыдущего квартала, тогда доход составил $113,8 млрд при размере чистой прибыли $34,45 млрд.

По словам генерального директора Сундара Пичаи, год для компании начался великолепно. Поисковая система показала рост доходов на 19%, у Google Cloud этот рост составил 63%. Число платных подписок выросло до 350 млн, в первую очередь за счёт YouTube и Google One. Приложения искусственного интеллекта вроде Gemini обрабатывают более 16 млрд токенов в минуту через прямой API-интерфейс клиентов. Это означает рост на 60% всего за квартал.

Доход от рекламы на YouTube вырос до $9,88 млрд с $8,93 млрд годом ранее. Облачные сервисы принесли компании $20,03 млрд вместо прежних $12,26 млрд. Общий доход от подписок, платформ и устройств, включая магазин и не связанные с рекламой доходы YouTube, равен $12,38 млрд против $10,38 млрд годом ранее.