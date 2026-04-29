Функциональность под названием «Спроси YouTube» предлагается совершеннолетним подписчикам тарифа Premium в США

Компания Google продолжает внедрять продукты на основе искусственного интеллекта куда только может. Естественно, одним из приоритетных направлений для неё является сервис YouTube, количество пользователей которого исчисляется миллиардами. Новая функциональность называется «Спроси YouTube», и она даёт возможность задавать не обычные поисковые запросы, а сложные вопросы. Ответы могут быть столь же подробными, содержа в своём составе как видео, так и текст.

Получив эти ответы, можно будет продолжить задавать уточняющие вопросы, чтобы изучить вопрос подробнее. Об этом Google рассказала на странице в YouTube Labs. Функциональность будет доступна до 8 июня пользователям тарифного плана Premium из США, если им больше 18 лет.

Изображение: YouTube

Для начала использования этой функциональности её нужно активировать в аккаунте. После этого опция нажимается в поисковой строке, появляются подсказки и можно вводить запрос.

Журналисты издания The Verge протестировали это новшество запросом «краткая история высадки на Луну экипажа «Аполлона-11». YouTube выдал краткое описание миссии, видеоролики и временные метки. Дополнительные вопросы дали похожие результаты, иногда выдавались списки видеороликов, как в классическом варианте поиска YouTube. Один из других поисковых запросов дал неточную информацию относительно контроллера Steam.

Очевидно, что популярность этого новшества среди широкого круга пользователей может зависеть от того, насколько много подобных неточностей будет встречаться в дальнейшем.