Срок реализации заказов достигает уже года

Распространение агентного ИИ привело к тому, что искусственный интеллект начал задействовать не только графические, но и центральные процессоры. Соответственно, процессоры начали дорожать и их производители в стремлении зарабатывать больше увеличивают объёмы производства.

Компания Intel отдаёт предпочтение производству серверных процессоров Xeon, освободив место для конкурентов на рынке чипов для ноутбуков и настольных компьютеров. Главным среди этих конкурентов является AMD, способная в ближайшее время увеличить свою долю рынка. Компания MediaTek по итогам 2026 года также должна увеличить объём поставок более чем на 40%.

Издание DigiTimes со ссылкой на инсайдеров среди поставщиков комплектующих сообщает, что спрос на процессоры Intel Xeon в настоящее время велик как никогда и производитель не способен его удовлетворить. Американская компания продвигает серию Xeon 6 и реализует даже не самые качественные чипы для получения повышенной прибыли. В прошлом году цены на процессоры Intel увеличились на 10%, в этом марте ещё на столько же. В недалёком будущем цены должны вырасти ещё больше.

До конца года AMD должна начать производство процессоров EPYC Venice на архитектуре Zen 6 по техпроцессу TSMC N2. NVIDIA в этом году выпустит чип Vera, сократив зависимость от сторонних производителей для своих ИИ-платформ.

Результатом этой гонки за искусственным интеллектом стал тот факт, что срок поставок процессоров для других целей вырос до года. В частности, это относится к процессорам для хромбуков. Этим может воспользоваться MediaTek, которая также начнёт поставлять чипы для них.

В итоге можно сделать вывод, что, несмотря на увеличение объёма производства процессоров, спрос на них в ближайшее время удовлетворить не получится.