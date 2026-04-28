Археологи нашли средневековые пушечные ядра в бельгийском городе Ньюпорт
В середине февраля 2026 года здесь начались работы между историческим зданием Стадсхалле и улицей Виллема де Роолаана

В бельгийском городе Ньюпорт, на месте строительства будущего административного центра, археологи нашли склад каменных пушечных ядер, остатки средневековых построек и снаряд Первой мировой войны. Похоже, что данный участок имел стратегическое значение на протяжении нескольких столетий.

Раскопки здесь начались после того, как предварительные работы показали большой археологический потенциал этого места. Оно находится недалеко от средневекового городского центра, а также рядом с бывшей Южной городской стеной. В результате место имело как административное, так и оборонительное значение.

Изображение: Город Ньюпорт

Наиболее интересной находкой является клад из десятков пушечных ядер из камня. Подобные снаряды применялись в Европе примерно с 1350 по 1600 год. В те времена осуществлялся переход от прежних осадных машин к пороховой артиллерии. Каменные ядра могли запускать из катапульт и первых пушек. В данном случае тщательная обработка и высокий уровень стандартизации говорят в пользу применения ядер с огнестрельным оружием. Стандартизация боеприпасов наводит на мысль о планировании, хранении и военной организации. Разные размеры ядер дают понять, что применялось оружие разных типов.

Место раскопок находится недалеко от находившейся здесь когда-то средневековой Южной городской стены. На карте 1641 года в районе городской стены изображена пушка, которая может иметь отношение к этим ядрам.

Изображение: Город Ньюпорт

Со Средневековьем связаны также найденные особенности почвы, стены и уровни пола. Далее учёным предстоит провести детальный анализ находок, слоёв почвы и уточнить датировку.

В ходе работ найден неразорвавшийся снаряд времён Первой мировой войны. Для его обезвреживания была вызвана бельгийская служба по обезвреживанию взрывных устройств DOVO. Это напоминает о роли Ньюпорта как прифронтового города во время конфликта 1914–1918 годов.

После окончания полевых работ специалисты планируют начать полномасштабную фазу исследований и составления отчётов. К концу года планируется заложить первый камень в основание своего нового административного центра.

#археология #бельгия #раскопки #средневековье
Источник: arkeonews.net
