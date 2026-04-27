Обзор на основе исключительно камер позволил инженерам перепроектировать систему вентиляции и обзор водителя

На протяжении столетия невозможно было представить себе автомобиль без заднего стекла. Современные автомобили обладают многочисленными камерами для улучшения обзора, а теперь модель Polestar 4 2026 года лишилась заднего стекла полностью. Стеклянная крыша простирается до задней части кузова, поверхность которого является непрерывной и гладкой.

Изображение: techspot.com

В состав новой системы вошли боковые зеркала, ультразвуковые датчики, четыре камеры ближнего действия для кругового обзора на 360° и камера заднего вида. Экран установлен в верхней части лобового стекла, заменяя зеркало заднего вида.

Для некоторых водителей изменения могут пройти незамеченными, поскольку обзор назад во многих современных внедорожниках уже был ограниченным. В частности, подголовники могли мешать видеть расположенные близко позади автомобиля объекты.

Изображение: techspot.com

Отказ от заднего стекла помог улучшить аэродинамику. Оно нарушает воздушный поток вокруг задней части автомобиля, усиливая турбулентность и сопротивление. Устранив эти проблемы, полностью электрический автомобиль Polestar 4 получает увеличенный запас хода.

Эта модель относится к купе-внедорожникам, представляя собой четвёртое поколение продуктов шведско-китайского бренда. Модельный ряд стартует с заднеприводной одномоторной конфигурации мощностью 272 л. с. с запасом хода 500 км и ценой $56400. Двухмоторная модель стоит $81800, её мощность увеличена до 544 л. с. при крутящем моменте 686 Нм. Также автомобиль получил 22-дюймовые кованые алюминиевые диски. Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды.

Изображение: techspot.com

Энергию накапливает никель-марганцево-кобальтовый аккумуляторный блок ёмкостью 100 кВт⋅ч. Это 400-вольтовая архитектура с мощностью зарядки 200 кВт, от 10% до 80% аккумулятор заряжается примерно за полчаса. Запас хода модели с двумя двигателями достигает 410 км.