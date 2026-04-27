Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Автомобили Polestar 4 2026 выпускаются без заднего стекла
Обзор на основе исключительно камер позволил инженерам перепроектировать систему вентиляции и обзор водителя

На протяжении столетия невозможно было представить себе автомобиль без заднего стекла. Современные автомобили обладают многочисленными камерами для улучшения обзора, а теперь модель Polestar 4 2026 года лишилась заднего стекла полностью. Стеклянная крыша простирается до задней части кузова, поверхность которого является непрерывной и гладкой.

Изображение: techspot.com

В состав новой системы вошли боковые зеркала, ультразвуковые датчики, четыре камеры ближнего действия для кругового обзора на 360° и камера заднего вида. Экран установлен в верхней части лобового стекла, заменяя зеркало заднего вида.

Для некоторых водителей изменения могут пройти незамеченными, поскольку обзор назад во многих современных внедорожниках уже был ограниченным. В частности, подголовники могли мешать видеть расположенные близко позади автомобиля объекты.

Изображение: techspot.com

Отказ от заднего стекла помог улучшить аэродинамику. Оно нарушает воздушный поток вокруг задней части автомобиля, усиливая турбулентность и сопротивление. Устранив эти проблемы, полностью электрический автомобиль Polestar 4 получает увеличенный запас хода.

Эта модель относится к купе-внедорожникам, представляя собой четвёртое поколение продуктов шведско-китайского бренда. Модельный ряд стартует с заднеприводной одномоторной конфигурации мощностью 272 л. с. с запасом хода 500 км и ценой $56400. Двухмоторная модель стоит $81800, её мощность увеличена до 544 л. с. при крутящем моменте 686 Нм. Также автомобиль получил 22-дюймовые кованые алюминиевые диски. Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды.

Изображение: techspot.com

Энергию накапливает никель-марганцево-кобальтовый аккумуляторный блок ёмкостью 100 кВт⋅ч. Это 400-вольтовая архитектура с мощностью зарядки 200 кВт, от 10% до 80% аккумулятор заряжается примерно за полчаса. Запас хода модели с двумя двигателями достигает 410 км.

#автомобили #электромобили #polestar
Источник: techspot.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

