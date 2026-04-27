Steam Controller может поступить в продажу 4 мая
Вместе с контроллером не стоит рассчитывать на появление игрового устройства Steam Machine

На прошлой неделе на YouTube появился преждевременный обзор игрового контроллера Steam Controller, который нарушил эмбарго. Теперь то же самое сделало японское издание 4Gamer, попутно сообщившее, что релиз контроллера состоится 4 мая.

С тех пор обзор был удалён, как и реклама в социальных сетях, но наиболее внимательные пользователи успели ознакомиться с ними и сохранить, в частности, на форумах Reddit. Сохранённые изображения показали сам контроллер и коробку, в которой он будет поставляться, с разных ракурсов. Контроллер выглядит не самым стильным, поскольку приоритет отдали его функциональным возможностям.

Изображение: wccftech.com

В своё время Steam Controller анонсировали вместе со Steam Machine и VR-гарнитурой Steam Frame. Это позволяло предположить, что и в продажу они поступят в одно время. Теперь это выглядит сомнительным, поскольку всего за неделю до 4 мая нет никаких утечек относительно скорого поступления этих двух устройств на прилавки.

Современное состояние рынка электроники, где цены растут быстрыми темпами из-за дефицита памяти, а также заявление Valve о возможности переноса релиза Steam Machine без этого дефицита, опровергают скорое появление игрового устройства.

#steam #steam machine #steam controller
Источник: wccftech.com
