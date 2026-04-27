На прошлой неделе на YouTube появился преждевременный обзор игрового контроллера Steam Controller, который нарушил эмбарго. Теперь то же самое сделало японское издание 4Gamer, попутно сообщившее, что релиз контроллера состоится 4 мая.
С тех пор обзор был удалён, как и реклама в социальных сетях, но наиболее внимательные пользователи успели ознакомиться с ними и сохранить, в частности, на форумах Reddit. Сохранённые изображения показали сам контроллер и коробку, в которой он будет поставляться, с разных ракурсов. Контроллер выглядит не самым стильным, поскольку приоритет отдали его функциональным возможностям.
В своё время Steam Controller анонсировали вместе со Steam Machine и VR-гарнитурой Steam Frame. Это позволяло предположить, что и в продажу они поступят в одно время. Теперь это выглядит сомнительным, поскольку всего за неделю до 4 мая нет никаких утечек относительно скорого поступления этих двух устройств на прилавки.
Современное состояние рынка электроники, где цены растут быстрыми темпами из-за дефицита памяти, а также заявление Valve о возможности переноса релиза Steam Machine без этого дефицита, опровергают скорое появление игрового устройства.