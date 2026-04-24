В коде программной оболочки One UI 9 появилось свидетельство существования смарт-очков Samsung Android XR. Здесь они фигурируют под кодовым именем Haean рядом с двумя другими моделями, которые могут оказаться конфигурациями этих же очков.
Пока невозможно с полной уверенностью утверждать, что Samsung собирается представить одновременно несколько моделей умных очков. Не исключено, что речь идёт о разных размерах или формах, но аппаратная основа у них окажется одинаковой.
Кодовое имя Haean попадает в поле зрения уже во второй раз. Поначалу очки ждали вместе с релизом гарнитуры Samsung Galaxy XR, но этого не произошло. Южнокорейский производитель мог принять решение перенести релиз, ожидая дальнейшего совершенствования технологии.
Прежде представители компании говорили, что хотя бы одна пара очков получит камеру с поддержкой искусственного интеллекта. При этом не сообщалось, что дисплей будет встроен в одну или обе линзы. Google в своё время демонстрировала близкие к готовности дисплеи, поэтому они могут появиться в третьей модели.
Программный код ссылается на меню Bluetooth и говорит о совместимости с приложением Samsung Find. Также может быть поддержка сети поиска Google Find My Device.
О сроках поступления очков в продажу не сообщается, но появление в One UI 9 позволяет рассчитывать на анонс в нынешнем году.