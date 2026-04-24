Издание «Известия», указывая в качестве источника информации директора проектов АНО «Цифровые платформы» Владимира Зыкова, пишет о сохранении популярности заблокированных в России мессенджеров среди местного бизнеса. WhatsApp и Telegram продолжают применяться в работе примерно 70% компаний, но попутно в пять раз вырос интерес к корпоративным мессенджерам. Перейти на них одномоментно невозможно, процесс происходит поэтапно. 15% компаний уже внедрили такие мессенджеры в работу, около 40% совмещают разные мессенджеры.

По мнению Зыкова, компаниям нужны не простые мессенджеры, а полноценные защищённые коммуникации с контролем над данными, доступом и инфраструктурой. Это целый комплекс аппаратных и программных решений.

По данным российского разработчика TrueConf, за первые месяцы 2026 года вдвое вырос интерес к специализированным российским мессенджерам. Корпоративные ресурсы для рабочих чатов применяют 58% организаций. В 14 раз выросло количество регистраций в мессенджере «МТС Линк», о двукратном росте числа пользователей говорят представители VK Tech. В «Яндекс 360» рассказали о свыше 170000 организаций, которые в своей работе применяют виртуальный офис.

Среди специалистов есть мнение, что к следующему году более половины из числа средних и крупных компаний будут работать минимум с одной внутренней коммуникационной системой для решения рабочих вопросов. Зарубежные мессенджеры также останутся, применяясь для внешних чатов и бытового общения.

