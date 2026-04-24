Компания OpenAI выпустила пресс-релиз, посвящённый обновлению ChatGPT до модели GPT-5.5. Разработчики обещают улучшенные результаты чат-бота за счёт усовершенствованного понимания контента. Программа сможет выдавать более качественные результаты в программировании, научных исследованиях и других видах деятельности. Модель способна выделять смысл из сложных бизнес-процессов и предлагать реальные планы действий.

Увеличенный индекс интеллекта означает, что задачи прежней сложности обрабатываются быстрее по сравнению с GPT-5.4 и потребляется меньше токенов. Улучшены результаты в инженерных работах, поддержание контекста в больших системах, анализ неоднозначных сбоев, проверка предположений и внесение изменений в код. Уменьшена задержка при создании документов и в других занимающих много времени задачах.

Модель GPT-5.5 предлагается пользователям тарифов Plus, Pro, Business и Enterprise в составе ChatGPT и Codex. Версия GPT-5.5 Pro будет доступна во всех тарифах, кроме Plus.