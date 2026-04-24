К настоящему моменту его доля в России добралась до уровня в 30%

Издание Forbes сообщает, что в России наблюдается рост объёма международного трафика за счёт увеличения количества пользователей сервисов VPN. Об этом было сказано на конференции «TransNet: магистральные сети связи» в марте.

Представители сети точек обмена трафиком Piter-IX рассказали, что в 2025 году трафик в их сетях вырос на 1,2 Тбит/с, половина из него является международным. В настоящее время пиковая загрузка достигает 5,5 Тбит/с. Цена международного трафика у него в 3–4 раза выше, чем у российского.

Инсайдер сообщил Forbes, что в настоящее время в российских сетях на зарубежный трафик приходится 30% и нет признаков уменьшения этого показателя. У клиентов хостинг-провайдеров доля в зарубежном сегменте увеличилась до 24% с прежних 16%, у облачных платформ объём трафика вырос на 4% до 21%.

По мнению многих специалистов, объём зарубежного трафика растёт в первую очередь из-за средств обхода блокировок для получения доступа к YouTube и другим сервисам. На YouTube до блокировок приходилась треть трафика в России. Если в июле 2024 года среднемесячная аудитория YouTube в стране была 95,8 млн человек, то в марте 2026 года это значение составило 66 млн человек, что означает без малого половину населения страны.

Что касается новости о моратории на расширение магистральных каналов в Европу, эксперты ждут перенаправления трафика через Китай напрямую или через Монголию или Казахстан. В результате трафик станет дороже из-за большей протяжённости каналов и высоких цен на него в Китае.