Во времена кризиса памяти избежать этого не помогут даже высокие продажи премиальных смартфонов Galaxy S26

В марте южнокорейское издание сообщило, что мобильное подразделение компании Samsung во втором квартале года может оказаться в минусе, впервые в своей истории. Причиной этому является уменьшение прибыли из-за высоких цен на чипы памяти. Кажется, что дальше результаты станут ещё хуже.

Издание Money Today сообщает, что глава мобильного подразделения сообщил руководству компании о возможности понести убыток по итогам всего года. Если это произойдёт, это также будет первым случаем в истории этого подразделения.

Такая неприятность происходит на фоне того, что линейка смартфонов Galaxy S26 устанавливает рекорды по количеству продаж и по зарабатыванию денег. К тому же компания увеличила стоимость некоторых своих смартфонов, стремясь компенсировать повышенные расходы на чипы памяти. Очевидно, что даже эти меры не позволят производителю остаться в плюсе.

Что касается Samsung в целом, в первом квартале прибыль южнокорейской компании увеличилась в 8 раз, в первую очередь за счёт подразделения по производству чипов памяти. При этом одно подразделение Samsung не собирается идти навстречу другому и снижать цены на память.