Блогер
Мобильное подразделение компании Samsung впервые может понести убыток по итогам года
Во времена кризиса памяти избежать этого не помогут даже высокие продажи премиальных смартфонов Galaxy S26

В марте южнокорейское издание сообщило, что мобильное подразделение компании Samsung во втором квартале года может оказаться в минусе, впервые в своей истории. Причиной этому является уменьшение прибыли из-за высоких цен на чипы памяти. Кажется, что дальше результаты станут ещё хуже.

Издание Money Today сообщает, что глава мобильного подразделения сообщил руководству компании о возможности понести убыток по итогам всего года. Если это произойдёт, это также будет первым случаем в истории этого подразделения.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Такая неприятность происходит на фоне того, что линейка смартфонов Galaxy S26 устанавливает рекорды по количеству продаж и по зарабатыванию денег. К тому же компания увеличила стоимость некоторых своих смартфонов, стремясь компенсировать повышенные расходы на чипы памяти. Очевидно, что даже эти меры не позволят производителю остаться в плюсе.

Что касается Samsung в целом, в первом квартале прибыль южнокорейской компании увеличилась в 8 раз, в первую очередь за счёт подразделения по производству чипов памяти. При этом одно подразделение Samsung не собирается идти навстречу другому и снижать цены на память.

#смартфоны #samsung #оперативная память #память #чипы памяти
Источник: sammobile.com
Популярные новости

Warner Bros. раскрыла актерский состав нового фильма «Властелин колец: Охота на Голлума»
+
Журналист New Scientist раскрыл состояние дел в Чернобыле спустя 40 лет после катастрофы
+
boAt представила беспроводной 7.1.4-саундбар Aavante Prime X с Dolby Atmos и мощностью 700 Вт
+
Военнослужащие США случайно раскрыли координаты ядерных бункеров в онлайн-карточках для тестов
+
Рособрнадзор изучает возможность применения ИИ для проверки развернутых ответов ЕГЭ
+
Росатом «сжёг» опасные отходы в реакторе: срок изоляции снижен с сотен тысяч до 300 лет
+
«КАМАЗ» вывел на рынок крюковой погрузчик на шасси поколения К5
1
Razer выпустила самый тонкий в мире стеклянный коврик для мыши с твердостью почти как у алмаза
9
Россия и КНДР состыковали первый автомобильный мост между двумя государствами
10
InWin представила корпус COVALENT формата Full Tower с возможностью разместить 13 вентиляторов
5
В Hardware Unboxed протестировали Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition в ряде игр и приложений
6
В Москве с помощью роботов разобрали законсервированный с 2000-х годов корпус ядерного НИИ
+
Tom’s Hardware назвали лучшие игровые процессоры в 2026 году
+
Ferrari установила цену в 550 тысяч евро на свой первый электромобиль Luce
+
Робот Ace для настольного тенниса с искусственным интеллектом от Sony побеждает опытных игроков
+
Lexus привез в Милан шестиколесный LS Concept
+
«Ведомости»: Операторы мобильной связи хотят отсрочку на введение оплаты за трафик VPN
+
РосКомНадзор разрешил 1730 российским компаниям доступ через VPN к зарубежным ресурсам
1
TSMC представила новые технологии чипов без использования дорогого оборудования ASML
+
«Известия»: Контроль за маркетплейсами поднимет цены на них до уровня офлайн-магазинов
+

Популярные статьи

Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
69
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
4
Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300
+

Сейчас обсуждают

Шериф
18:13
Как я выше писал "или сразу о своей гомо озабоченности начнёшь говорить ?" Вот ты и заговорил о своей проблеме.
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Китя
18:08
Конечно.Правда про твой.Я же Китя -Непран.Тот самый ....Ты ж жена моя.Полотерка
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Шериф
18:07
Я же выше уже написал, "Продолжай про свой пальчик... ты же не остановишься..." и вот ты опять про свой пальчик с добавлением твоих гомо наклонностей. Ещё про твой пальчик будут подробности или сраз...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Китя
18:06
Так ты ,гомосечек все время про пальчики говоришь.
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Шериф
18:03
Опять ты извращенец, завел старую шарманку про свой пальчик. Ты же пойми никому не интересно, куда ты его и кому суёшь и зачем потом облизываешь. Это твоё личное извращенное дело. Кто я такой, что бы ...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Китя
18:00
Это ты про свой вонючий пальчик ,что шишкинсу пихаешь все время??? Ой ты забавник,полотерка
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Шериф
17:55
истинный шизофреник, выравнивай минусы и плюсы. По шаблону 15:-31. Работай... не халтурь.. пальчик свой перебинтуй и вперёд
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Chimbal (ak Hard-Workshop) - истинный шизофреник
17:54
Вот мне немного обидно,что человек из поста приложенного ниже,сомневается в моих умственных способностях.Я про фразу ,что лучше бы я себе очко просверлил...Я это сделал еще при сборке миникорпуса.Мен...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Шериф
17:54
Скучному Минусатору, красиво идёшь, всё у всех ровно: 15:-31. Боты кончились, а пальчик не болит?
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Vergo
17:49
"Не мешайте серьезным людям бюджет пилить. Или получите по носу."
Дирижабли и аэростаты – высотный щит России от дальнобойных БПЛА
