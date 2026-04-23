С их помощью можно будет заходить на зарубежные сайты, которые блокируют российские IP-адреса

Оператор связи «Билайн» в будущем может предложить белый список сервисов VPN, о чём рассказал генеральный директор Сергей Анохин в интервью изданию РБК. Компанию может побудить большой спрос со стороны пользователей и ограничения российских посетителей на многих иностранных веб-сайтах и приложениях.

Многие пользователи из России не собираются отказываться от иностранных цифровых продуктов, таких как нейросети вроде ChatGPT и Gemini, онлайн-кинотеатры, веб-сайты. Именно для доступа к ним «Билайн» может составить список сервисов VPN.

Изображение: Gemini

Также глава «Билайна» поддерживает мысль о дифференцированном доступе к мобильному интернету. На днях была выдвинута идея о возможности дать неограниченный доступ к мобильному интернету пользователю с подтверждённым аккаунтом на «Госуслугах». Также у оператора связи есть свои методы подтверждения личности пользователей.

Подобные идеи возникают на фоне вводимых в конце марта и первой половине апреля ограничений в Рунете, в том числе это касается борьбы с VPN. Подобные меры уже привели к потере маркетплейсами части покупателей и доходов, а также повысили осведомлённость пользователей о методах обхода блокировок.