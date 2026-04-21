Национальный мессенджер теперь имеет имя на кириллице

Во вторник появилась информация о том, что российский мессенджер Max с 21 апреля носит русскоязычное имя «Макс». Оно уже отображается в магазинах приложений Google Play Store, RuStore и на официальном сайте мессенджера. В магазине Apple название пока остаётся прежним.

Считается, что решение изменить имя было принято, чтобы оно больше соответствовало позиционированию в качестве национальной цифровой платформы. Также новое название больше соответствует принятому в июне 2025 года закону «О защите русского языка».

С марта нынешнего года реклама, указатели и вывески должны быть исключительно на русском языке. Знаки обслуживания и товарные знаки сохранили возможность использовать иностранные слова.

По данным на 16 апреля, число иностранных пользователей мессенджера к настоящему моменту составляет 7 млн. Приведённая пресс-службой статистика сообщила, что зарубежные пользователи отправили свыше миллиарда сообщений и выполнили 220 млн звонков. Другая статистика говорит о 110 млн зарегистрированных пользователях на начало апреля и количестве ежедневно активных пользователей более чем в 80 млн.