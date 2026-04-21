По итогам первого квартала 2026 года поставки смартфонов в мире уменьшились на 6% по сравнению с показателем годичной давности. По итогам всего года аналитики ждут ещё более масштабное падение из-за кризиса памяти. И всё же некоторые производители и рынки справляются с этим кризисом лучше остальных.
В первую очередь это относится к США, Samsung и Apple. Спрос на смартфоны серии Galaxy S26 в США вырос на 29% по сравнению со спросом на Galaxy S25 годом ранее.
Что касается iPhone 17e, ему предрекали более слабые продажи по сравнению с iPhone 16e годом ранее. Однако спрос оказался выше прошлогоднего на 15%. Также статистика фирмы Counterpoint Research говорит о хороших показателях продаж аппарата Pixel 10a.
В итоге по сравнению с этим же отрезком прошлого года продажи смартфонов в США за 3 недели выросли на 5%. При этом полная статистика за первый квартал не опубликована, но слабые продажи в январе и феврале могут привести к тому, что роста по сравнению с прошлым годом не будет или он будет минимальным.