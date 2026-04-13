В американской компании мог быть установлен уровень необходимого потребления токенов

Американская компания Apple продолжает стремиться к расширению использования нейросети Claude AI во внутренних рабочих процессах. Согласно неофициальным сведениям, дошло до того, что за недостаточно высокий уровень расхода токенов сотрудников наказывают.

В ряде внутренних команд Apple ежедневный бюджет на токены Claude AI составляет примерно $300. В частности, это относится к глобальным командам Apple по закупкам в сфере развития бизнеса. В запросах на пополнение числа сотрудников той или иной команды теперь могут отказать на основе недостаточного расходования токенов.

Для сравнения, ежемесячная стоимость Claude Code с моделью Sonnet 4.6 на одного разработчика стоит $100–200. Это показывает, насколько серьёзно Apple полагается на использование искусственного интеллекта во внутренних рабочих процессах для повышения производительности.

Тем временем компания работает над выпуском своего потребительского ИИ. Обновлённый чат-бот Apple Siri должен работать на собственных TPU и облачной инфраструктуре Google под управлением Apple. Компания обещает придерживаться строгих мер конфиденциальности.

ИИ должен быть интегрирован в программное обеспечение Apple. Это даст ему доступ к персональным данным, возможности выполнять действия внутри приложений, искать информацию в глобальной сети, создавать контент, в том числе изображения, помогать программировать, составлять краткие сводки информации и принимать файлы. Ещё Apple работает над возможностью Siri просматривать открытые окна и содержимое экрана.

Чат-бот Siri должен работать на продвинутой модели Google Gemini. В системе iOS 27 появится специальное приложение Siri, где будут храниться все разговоры с этим помощником. Функциональность под названием «Расширение» позволит подключаться к сторонним агентам вроде ChatGPT или Claude. Сохранится возможность активировать Siri посредством голосовых команд или кнопкой питания. Также ведётся работа над новым интерфейсом внутри Dynamic Island. Ещё Apple может вместо поиска Spotlight предложить пользоваться Siri, создавая единый интерфейс поиска.