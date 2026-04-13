Основной рост аудитории пришёлся на долю турецкого BiP, южнокорейского мессенджера KakaoTalk и китайского WeChat

Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику «МТС AdTech» сообщает, что по итогам марта 2026 года в свете блокировки мессенджера Telegram в России численность пользователей азиатских мессенджеров увеличилась без малого на 60%.

Наибольший интерес привлекли к себе мессенджеры из Китая, Южной Кореи и Турции. Ежемесячная аудитория турецкого мессенджера BiP выросла на 105% и составила 1,68 млн пользователей. Российская аудитория южнокорейского KakaoTalk выросла на 82% до уровня 436,4 тысячи пользователей. Популярный в Китае WeChat набрал в России 1,15 млн пользователей, показав рост на 15%.

Интерес ко всем альтернативным мессенджерам вместе взятым за первый квартал вырос в полтора раза. Статистика получена благодаря мобильному трафику оператора МТС.

Больше остальных вырос российский клиент Telegram под названием «Телега», который 9 апреля удалили из магазина Apple App Store. До того момента его аудитория достигла 7,5 млн пользователей, увеличившись на 160%. Без доступа в магазине аудитория может уменьшиться на 25–35%.

Telegram продолжает доминировать, даже несмотря на блокировки. Ежемесячная аудитория этого мессенджера составляет 102 млн пользователей, по сравнению с концом 2025 года падение составило лишь 1,5%. В первую очередь в Telegram заходят для получения информации, а альтернативы используют для звонков и отправки файлов.

Статистику МТС подтверждают данные «МегаФона», где также увидели рост числа пользователей трёх азиатских мессенджеров. Эксперты называют в числе их достоинств аскетичный интерфейс, малое потребление трафика и встроенные инструменты обмена контентом. При этом не все возможности данных мессенджеров доступны без местного номера телефона.