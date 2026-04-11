Игра будет напоминать популярную Arc Raiders

В феврале 2024 года компания Disney вложила $1,5 млрд в Epic Games, планируя развивать свои франшизы внутри популярной игры Fortnite. Частично эта сделка уже принесла плоды в виде появления «Диснейленда» в Fortnite. Bloomberg сообщает, что следующий шаг запланирован на ноябрь 2026 года.

Epic Games в настоящее время испытывает трудности, недавно уволив тысячу сотрудников и повысив стоимость премиальной валюты в Fortnite. Причиной является снижение интереса игроков к Fortnite, и Disney может попробовать помочь вернуть интерес к играм Epic.

В ноябре должна быть представлена игра в стиле экстракшн-шутера Arc Raiders, только с персонажами Disney. Сказано, что первые рецензенты сомневаются в оригинальности игровой механики, но надеются, что к моменту релиза разработчики исправят недостатки.