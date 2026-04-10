Глава создавшей ChatGPT компании сам не умеет программировать на высоком уровне

Хотя создание генеративного искусственного интеллекта велось на протяжении десятилетий, повсеместное распространение началось в 2022 году с ChatGPT от компании OpenAI. Главой этой компании является Сэм Альтман.

The New Yorker сообщает, что в техническом плане он не слишком хорошо разбирается в том продукте, который выпускает его компания. По словам инженеров OpenAI, Альтман путается в базовой терминологии машинного обучения и обладает поверхностным пониманием архитектуры нейросетей.

Сам Альтман никогда не называл себя учёным. Как это зачастую бывает в случае с настолько успешными компаниями, от её главы требуется в первую очередь уметь подбирать нужных людей и управлять ими. Можно вспомнить, что так же было в случае с Apple и Стивом Джобсом, который не проектировал процессоры или материнские платы самостоятельно.

В данном случае перед OpenAI якобы стоит задача следить за тем, чтобы искусственный интеллект не вредил людям. Из-за этого руководителю могут потребоваться не только управленческие навыки, но и технические, чтобы разбираться в том, за контроль чего ты отвечаешь.

С другой стороны, не создавая программный код самостоятельно, Альтман мог более объективно смотреть на разработки других, не имея необходимости отстаивать созданные лично им алгоритмы, даже если бы они были не лучшими.