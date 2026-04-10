Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Защищённый мессенджер Signal не устоял перед специалистами ФБР
Правоохранительные органы США смогли прочитать переписку в славящемся своей защитой приложении

Представители Федерального бюро расследований США смогли прочитать часть ранее удалённой переписки из мессенджера Signal на iPhone. Само приложение с устройства к тому моменту также было удалено.

Доступ к устройству был получен в рамках дела о поджогах и вандализме в Техасе. Переписку получилось увидеть благодаря базе уведомлений iPhone.

Даже после удаления Signal с устройства операционная система содержала входящие Push-уведомления, благодаря чему и удалось прочитать сообщения. Это относится только к входящим сообщениям, исходящие в этой базе отсутствуют.

Изображение: appshunter.io на Unsplash

Восстановить информацию удалось благодаря определённым параметрам конфиденциальности. В Signal можно получать уведомления так, чтобы сообщение в них не отображалось. Очевидно, что в данном случае эта настройка не была активирована.

Каким именно способом удалось извлечь информацию, документы дела не раскрывают. Специалисты могли задействовать резервную копию устройства или инструменты для криминалистов.

Push-уведомления работают таким образом, что отправляющий посредством сервера сообщения токен остаётся активным и после деинсталляции приложения. Это означает, что уведомления о входящих сообщениях поступают на устройство, даже если приложение удалено. Система iOS решает, отображать эти уведомления или нет.

Компания Apple поменяла механизм проверки подобных токенов в версии операционной системы iOS 26.4.

#сша #безопасность #мессенджеры #конфиденциальность #фбр #signal
Источник: 404media.co
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первое в истории вычислительное устройство созданное за 100 лет до нашей эры считало положение луны
+
TechInsider назвал отличия российского «Рассвета» от Starlink и других зарубежных систем
+
Американская компания HopFlyt возродила полукруглое крыло в своём новом VTOL Cyclone
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4790K с одной и двумя GTX 570 в ряде игр
+
Windows 11 вскоре лишится панели управления Win32
+
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
1
Компания Arctic выпустила корпус Xtender Black (Clear Glass) с панорамным остеклением
+
Microsoft начала удалять логотипы и фирменную символику Copilot из Windows 11
+
Telegram за сутки заблокировал более 100 тысяч каналов и групп по всему миру
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-5820K с RX 580 и 32 ГБ ОЗУ в ряде популярных игр
+
Павел Дуров: Евросоюз усиливает цензуру в интернете и преследует Telegram за свободу слова
4
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
7
В Hardware Unboxed протестировали Core i9-12900K с DDR4 и DDR5 в играх и сравнили с Ryzen 7 5800X3D
1
На продвинутые материнские платы Intel LGA 1954 может вернуться двухрычажная система фиксации сокета
1
С российского рынка может исчезнуть почти треть дешёвых шин после инициативы Минпромторга
2
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
9
Актриса Милла Йовович представила ИИ-инструмент MemPalace с открытым кодом
+
Apple выпустила обновление iOS 26.4.1 для исправления багов в iPhone
+
Экшен Samson протестирован на Core i7-14700F и RTX 5070 в различных режимах и разрешениях
+
Новый 75-тонный российский бульдозер D40 начал работать на алмазном прииске в Якутии
+

Популярные статьи

Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
177
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
67
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
14
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
2
Краткий обзор сериала «Землевладелец» (два сезона)
1

Сейчас обсуждают

Китя.
11:55
Бот Амудэ мой раб. давай батрачь
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
LastAtlant
11:55
Так это получается воспользовались дырой в самом айОС, она по такому принципу вероятно все сообщения сохраняет
Защищённый мессенджер Signal не устоял перед специалистами ФБР
OgoGoLog
11:52
"В списочем можно попасть только за взяточку" Пруфы то будут, бабалол обыкновенный? Концепцию белых списков не в РФ придумали. И пользоваться ей длительное время - удар по экономике. Слава богу, что ...
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Andrey Kovalchuk
11:49
Может потому что надо уметь гуглить? Я точно не знаю, я не физик со специализацией в металлургии
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
IRanPast
11:44
На телефоне? Да, нафига мне это нужно?
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
Windmark_
11:38
В мире капитализма вопрос надёжности стоит далеко не на первом месте , а у монополистов рынка тем более
Asus выпускает кабель ROG Equalizer 12V-2×6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления
Waramagedon
11:31
есть более простой выход - виртуальный ftp сервер, пересылай что хочешь.
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
Waramagedon
11:22
видели майдан и кастрюли, и к чему все привело.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
swr5
11:21
Свободы от чего? От здравого смысла у вас уже полнейшая свобода, двигайтесь дальше.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Waramagedon
11:21
подыхай, слабохарактерные не нужны.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter