Блогер
Google приносит в Gemini поддержку блокнотов для организации чатов
Теперь в этом чат-боте можно будет распределять чаты по разным категориям

Компания Google продолжает улучшать своего чат-бота Gemini, но до сих пор здесь не было папок, в отличие от конкурентов в лице ChatGPT и Claude. Теперь Google анонсирует в Gemini поддержку блокнотов, которые являются даже более функциональными аналогами для чатов.

Изображение: Google / androidpolice.com

Создавать новые блокноты можно в веб-версии Gemini и перемещать туда разные чаты, чтобы проще было в них ориентироваться. Как и в случае с конкурирующими предложениями, можно давать пользовательские инструкции и добавлять в блокноты файлы, в том числе формата PDF. Это даёт чат-боту больше информации о проектах. Результатом должны стать более персонализированные ответы за счёт полученной от пользователя информации, помимо веб-ресурсов и собственных источников Gemini.

Существующие переписки также можно будет перемещать в новые блокноты Gemini. Ещё более мощным это решение делает синхронизация с NotebookLM. Созданные в Gemini блокноты будут отображаться в NotebookLM и наоборот. В результате пользователи получат возможность проще создавать инфографику и видеообзоры.

Изображение: Google / androidpolice.com

Блокноты в Gemini начнут появляться уже на этой неделе в веб-варианте при наличии подписки Google AI Ultra, Pro и Plus. Скоро такая же возможность появится в мобильных приложениях, для пользователей бесплатных тарифов и в разных странах.

#искусственный интеллект #google #gemini
Источник: androidpolice.com
