Сделать покупки с включённым VPN у многих пользователей больше не получится

Как и ожидалось после новостей на прошлой неделе, в России начались ограничения при доступе к популярным маркетплейсам. При использовании во время доступа к ним средств обхода блокировок сайты могут загружаться медленно, не отображать карточки товаров или же не давать доступа в целом.

Каждый конкретный случай зависит от магазина и используемых программных средств. Издание «Известия» сообщает, что перед нами не единичные неполадки, а системные изменения в работе подобных магазинов. Вместо прежних предупреждений о некорректной работе сервиса при использовании VPN магазины начинают полностью блокировать доступ, не позволяя ни совершить покупку, ни даже посмотреть на товары.

К числу таких магазинов относятся популярные в России Wildberries, Ozon и «ВкусВилл». Без VPN доступ на них даётся как и прежде, в том числе из-за границы. В целом попасть на сайты через VPN можно, но работа оказывается некомфортной. Таким образом, речь должна идти о целенаправленной фильтрации трафика.

Один из инсайдеров рассказал журналистам «Известий», что речь идёт о системных изменениях, возможно дальнейшее ужесточение регулирования. Компаниям приходится заново собирать инфраструктуру, резервировать каналы, вводить дополнительные уровни фильтрации и новые методы идентификации пользователей. Это повышает расходы бизнеса, который и без того испытывает экономические трудности из-за падения спроса и платёжеспособности покупателей.

По мнению аналитиков, поскольку часть посетителей этих магазинов не сможет даже посмотреть на товары, а тем более совершить покупку, это снизит конверсию и обороты площадок. Один из источников уверен, что полностью заблокировать использование VPN будет сложно с технической точки зрения. В настоящее время говорится лишь о точечном ограничении самых популярных сервисов VPN и их бесплатных версий.