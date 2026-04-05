Официальный релиз этих чипов состоится 22 апреля, рекомендуемая розничная цена пока не названа

22 апреля в продажу официально должен поступить новый флагманский процессор AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition. В преддверии этого события чип уже показался в ряде розничных магазинов Великобритании и Канады по предварительной цене.

Изображение: pcmag.com

В частности, канадский ритейлер PC-Canada.com поставил на него ценник в 1373,99 канадских доллара или 984 доллара США. Это делает его без малого на $300 дороже по сравнению с рекомендованной ценой младшей модели Ryzen 9 9950X3D. Следует иметь в виду, что рекомендованную розничную стоимость AMD ещё не обнародовала.

Изображение: @momomo_us

В другом канадском магазине, ShopRBC, ценник на новый чип составил 1375 канадских долларов или 986 американских. Хотя ценники уже проставили, на продажи пока действует эмбарго.

Изображение: @momomo_us

Если говорить о Великобритании, здесь отличился магазин Gamingkit.co.uk, который опубликовал сразу две цены. Одна составляет 905,82 фунта стерлингов, тогда как другая равна 725,4 фунта стерлингов. Не исключено, что во втором случае речь идёт о варианте без НДС.

Изображение: @momomo_us

Поскольку у этого процессора достойных конкурентов нет, AMD вполне может установить на него высокую цену. Это первый чип с двумя чиплетами X3D и он рассматривается как премиальное предложение со значительным приростом скорости как в рабочих нагрузках, так и в видеоиграх.

Если в своё время Ryzen 9 9950X3D предлагался по розничной цене $699, новая модель вряд ли будет стоить менее чем $799.

