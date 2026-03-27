Южноамериканская колония в Магеллановом проливе протянула всего несколько лет и получила название «Порт голода»

На протяжении десятилетий археологи пытались определить местоположение испанской колонии Рей-Дон-Фелипе в Южной Америке. Помочь в этом смогла серебряная монета 1584 года. Именно тогда испанский мореплаватель Педро Сармьенто де Гамбоа попытался создать колонию на краю материка.

Изображение: Центр исторических и гуманитарных исследованийМонета из серебра достоинством 8 реалов была отчеканена в дни правления испанского короля Филиппа II. Исследователи установили, что монету целенаправленно положили под первый камень церкви при основании города. Это должно было призвать сюда королевскую власть и божественную защиту.

В результате монета является не только артефактом, но и точкой отсчёта для реконструкции планировки города. Специалисты могут приступить к составлению карты окружающих объектов, поскольку они описаны в документах XVI века.

Находка была сделана без проведения крупномасштабных раскопок. Исследователи задействовали системы геолокации высокой точности и передовые методы поиска металла в процессе сканирования местности. При помощи сопоставления интенсивности сигнала и глубины они находили аномалии под землёй, и одна из них оказалась монетой. Этот подход показывает изменения в археологии, где раскопок ведётся меньше, а точность при этом выше.

Монета под названием «реал де а очо» или «восьмёрка» стала одной из первых глобальных денежных систем. Её чеканили главным образом на территории современной Боливии, но хождение она имела в Европе, Америке и Азии, даже в Китае и на Филиппинах.

Что касается судьбы колонии в Магеллановом проливе, климатические условия, изоляция и дефицит припасов стали причиной голода. Поселение забросили спустя несколько лет после основания, большинство жителей погибло. Это место нашёл английский мореплаватель Томас Кавендиш, который в 1587 году переименовал его в «Порт голода».