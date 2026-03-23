Отлично сохранившийся ткацкий станок поведал о текстильном производстве времён бронзового века

На юго-востоке Испании было сделано археологическое открытие, которое продемонстрировало достаточно полную систему текстильного производства времён бронзового века. Доисторическое поселение Комесу-Ридонда неподалёку от города Аликанте стало местом нахождения остатков ткацкого станка. Благодаря этому появилась возможность лучше узнать о том, как древние общины производили текстиль во времена среднего бронзового века. В те дни технологии ткачества по всему Средиземноморью находились на подъёме.

Археологический анализ показал, что ткацкий станок был уничтожен и запечатан в результате пожара в период между 1507 и 1428 годами до н. э. Именно эта катастрофа и позволила ему сохраниться так долго. Обуглив деревянные балки, растительные волокна и предметы быта, пламя создало герметичное хранилище с защитой хрупких органических остатков от разложения. Исследователям удалось найти глиняные грузила ткацкого станка, обугленные деревянные обломки и фрагменты верёвок. Подобные находки встречаются крайне редко.

Ткацкая установка находилась на приподнятой платформе в поселении. В состав конструкции входили вертикальные деревянные столбы, горизонтальные балки и 49 цилиндрических грузил из глины, которые использовались для натяжения нитей в процессе работы.

Средний вес грузил составлял около 200 граммов, в то время как у большинства ткацких станков того времени он был в диапазоне от 400 до 900 граммов. Это означает, что в данном случае производились более деликатные ткани с применением тонких нитей. Нахождение в этом же месте плетёных шнуров и веретён указывает на то, что прядение и ткачество происходило в одном месте.

Главный вывод из этого открытия заключается в том, что в середине второго тысячелетия до н. э. происходил переход от грубых тканей на основе льна к более тонким шерстяным. Именно поэтому требовался более тонкий контроль натяжения.

В зависимости от типа тканей этот станок мог работать в разных конфигурациях. С двумя рядами грузил он мог производить лёгкие ткани вроде современной марли. Расположение грузил в четыре ряда давало возможность создавать более сложные и плотные ткани с декоративными узорами.

Кое-что найденный станок говорит и о социальной организации общин. Если металлообработка и создание предметов роскоши было отдельной профессией, то ткачество могло быть домашним занятием. В данном случае станком могло пользоваться сразу несколько домохозяйств.