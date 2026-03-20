Раньше считалось, что человеческие поселения в высокогорных Андах появились позднее

На острове посреди озера Титикака нашли следы обитания людей здесь ещё в 3500 году до н. э. Открытие было сделано благодаря археологическому памятнику Чиксукуллу. Его нашли несколько десятков лет назад, но сейчас появились способы радиоуглеродного датирования – достаточно точные, чтобы они могли извлечь из него новую информацию.

Изображение: Grok

Прежде учёные полагали, что острове Солнца был заселён, начиная с позднеархаического периода. Теперь обугленные органические остатки датируются между 1635 и 3385 годами до н. э. В результате данное место становится одним из наиболее ранних известных мест обитания людей в регионе озера Титикака.

Изображение: Stanish C, (2026), Latin American Antiquity

Считается, что остров никогда не был целиком соединён с материком. Из этого делается вывод, что люди тех времён должны были обладать навыками создания водного транспорта. На это указывает также спектр найденных здесь артефактов, таких как обсидиан, кварц и разные виды кремния, которые были доставлены из других мест, что, в свою очередь, говорит о существовании товарного обмена на больших расстояниях уже в те времена.

Изображение: Stanish C, (2026), Latin American Antiquity

Археологи нашли непрерывную последовательность слоёв заселения без продолжительных перерывов. Это говорит о ранней форме полукочевого образа жизни. Другим важным для этого места открытием является время появления керамики. Её фрагменты найдены в слоях, которые датируются VII–X веками до н. э. Это может означать прочные связи острова Солнца с материком.