Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
В Боливии посреди острова на озере Титикака нашли поселение возрастом 5500 лет
Раньше считалось, что человеческие поселения в высокогорных Андах появились позднее

На острове посреди озера Титикака нашли следы обитания людей здесь ещё в 3500 году до н. э. Открытие было сделано благодаря археологическому памятнику Чиксукуллу. Его нашли несколько десятков лет назад, но сейчас появились способы радиоуглеродного датирования – достаточно точные, чтобы они могли извлечь из него новую информацию.

Изображение: Grok

Прежде учёные полагали, что острове Солнца был заселён, начиная с позднеархаического периода. Теперь обугленные органические остатки датируются между 1635 и 3385 годами до н. э. В результате данное место становится одним из наиболее ранних известных мест обитания людей в регионе озера Титикака.

Изображение: Stanish C, (2026), Latin American Antiquity

Считается, что остров никогда не был целиком соединён с материком. Из этого делается вывод, что люди тех времён должны были обладать навыками создания водного транспорта. На это указывает также спектр найденных здесь артефактов, таких как обсидиан, кварц и разные виды кремния, которые были доставлены из других мест, что, в свою очередь, говорит о существовании товарного обмена на больших расстояниях уже в те времена.

Изображение: Stanish C, (2026), Latin American Antiquity

Археологи нашли непрерывную последовательность слоёв заселения без продолжительных перерывов. Это говорит о ранней форме полукочевого образа жизни. Другим важным для этого места открытием является время появления керамики. Её фрагменты найдены в слоях, которые датируются VII–X веками до н. э. Это может означать прочные связи острова Солнца с материком.

#археология #боливия #анды #титикака
Источник: arkeonews.net
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter