Случаи подобного мошенничества во времена дефицита и высоких цен становятся всё более частыми

Один из покупателей в американском магазине eBay вернул продавцу видеокарту Zotac Gaming GeForce RTX 5090 по цене $4000. Если обычно в новостях рассказывается о мошенничестве со стороны продавцов, в данном случае продавец стал жертвой. Если в момент продажи видеокарта работала нормально, то после возврата она стала бесполезной, поскольку оказалось, что в ней отсутствует графический процессор и чипы памяти. Это удалось обнаружить, только сняв кулер.

Изображение: wccftech.com

Недобросовестный покупатель приложил немалые усилия и имел определённые навыки, необходимые для выпаивания чипов. Это были наиболее дорогостоящие компоненты карты, тогда как на саму печатную плату и кулер приходится не более 10–20% общей стоимости.

С учётом того, что некоторые аналитики прогнозируют продолжение кризиса памяти минимум до 2030 года, о подобных случаях мы наверняка услышим ещё не раз.