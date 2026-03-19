Xiaomi представила модели искусственного интеллекта MiMo-V2-Pro, MiMo-V2-Omni и MiMo-V2-TTS
Известный аппаратной продукцией китайский производитель собирается конкурировать с ChatGPT, Gemini и Grok

Компания Xiaomi представила модели искусственного интеллекта, которые уже успели войти в состав её программных продуктов. Модели MiMo-V2-Pro, MiMo-V2-Omni и MiMo-V2-TTS в настоящее время предлагаются в браузере Xiaomi, приложениях Kingsoft Office, MiMo Studio и в инструментах для разработчиков вроде OpenCode, OpenCloud и CLion. Разработчики имеют возможность в течение недели испытать в деле бесплатную версию.

Изображение: GrokГлавной моделью является MiMo-V2-Pro, которая показывает амбиции китайской компании в эпоху агентов. Она способна выполнять требовательные к ресурсам задачи в реальном времени. Общий объём параметров здесь превышает 1 трлн, а размер контекстного окна составляет 1 МБ.

Xiaomi говорит о способности данной модели решать сложные задачи, осуществлять долгосрочное планирование без участия человека и организовывать рабочие процессы. Производительность обещана на уровне моделей вроде Claude Opus 4.6 при цене применения посредством API заметно ниже. Стоимость стартует от $1 за миллион токенов для ввода данных в рамках небольших контекстов.

Изображение: XiaomiЭта модель вошла в состав WPS Office, работая с приложениями вроде Word, Excel, PowerPoint и файлами формата PDF.

Модель MiMo-V2-Omni предназначается для мультимодальных задач, обладая возможностью одновременно обрабатывать звук, видео и изображения. Xiaomi обещает высокую скорость обработки при распознавании звука и в рамках визуального мышления. В некоторых сценариях применения способность распознавать звук превосходит возможности Gemini 3 Pro.

Изображение: Xiaomi

Модель MiMo-V2-TTS предназначена для синтеза речи. В ней можно настраивать стиль речи, эмоции и тон. Поддерживаются несколько китайских диалектов.

Для Xiaomi это не первый анонс подобного рода. В 2025 году компания представила свою первую большую языковую модель с открытым исходным кодом MiMo, нацеленную на обработку задач с математическим и логическим анализом.

#китай #xiaomi #искусственный интеллект #mimo
Источник: gizmochina.com
