Аппарат должен получить улучшенную конструкцию и более совершенный шарнир, когда появится в середине 2027 года

На этой неделе появилась новость о том, что южнокорейский производитель Samsung перестал выпускать свой первый складывающийся втрое смартфон Galaxy Z TriFold. Жизненный цикл этого устройства оказался очень коротким и составил всего три месяца. Компания могла решить сэкономить ценные чипы памяти, не тратя их на устройство, которое, скорее всего, не приносило прибыли.

Из этого не следует, что Samsung отказалась от подобного форм-фактора. Согласно последней информации, уже был одобрен концепт устройства Galaxy Z TriFold 2, и его ждут в середине 2027 года.

Инсайдер сообщает, что аппарат должен стать обладателем более совершенного шарнира, лёгкого и очень тонкого. Samsung постарается уменьшить толщину этого устройства.

Этот же инсайдер сообщает о ещё одном складном смартфоне. Его дисплей будет выдвигаться при помощи специального механизма.