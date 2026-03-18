Будущая модель Samsung Galaxy FE может получить дисплей производства компании CSOT вместо собственных панелей Samsung Display

Цены на память не демонстрируют признаков снижения, поэтому производителям мобильных устройств приходится или поднимать цены на них, или экономить на компонентах, чтобы новые модели не слишком подорожали. Это делают в том числе такие крупные компании, как Samsung.

Согласно последней информации, мобильное подразделение южнокорейского производителя в некоторых смартфонах начальной и средней ценовых категорий начнёт использовать не панели Samsung Display, а предложение от китайской компании TCL CSOT. Это может относиться к Galaxy A57 и новым моделям Fan Edition.

Пока не сообщается, будет ли в этом году представлен аппарат Galaxy S26 FE. При этом выпуск моделей FE с панелями CSOT может начаться уже в апреле. Samsung собирается закупить у китайского производителя 15 млн панелей OLED. Их стоимость может быть на 20% меньше по сравнению с предложениями Samsung Display.