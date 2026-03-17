Работающие на востоке Франции археологи обнаружили в римском святилище единственное на данный момент известное расписное изображение кельтского бога Суцелла. Древнее святилище Мансе располагается неподалёку от города Турню, где археологи работают на вершине холма.
Небольшой храм обозначается как памятник М3 и является одним из двух, где сейчас ведутся раскопки. На территории святилища обнаружено шесть каменных насыпей, его площадь могла быть около 1 гектара. По мнению учёных, планировка объекта и множество найденных артефактов говорят о культовом месте, а не о простом сельском поселении.
Расписное изображение бога Суцелла нашли на одной из граней каменного алтаря, покрытого слоем расписной штукатурки. Также в заброшенном помещении святилища нашли два постамента для статуи, большой каменный стол и алтарь.
Храм использовался с конца III до конца IV веков н. э. Наиболее ранние следы ритуальной активности в нём нашли в слое глиняного пола. Датировка указывает на 280 годы н. э. Был обнаружен состоящий из 17 монет клад. Среди этих монет был золотой ауреус императора Тетрика. По мнению учёных, речь идёт о ритуальном подношении, которое заложили в основание храма.
Примерно в 325 году н. э. храм реконструировали. К нему пристроили вестибюль, подняли уровень пола, в помещении святилища появились скамьи и культовый подиум. От этого периода сохранились около 10 тысяч предметов и органических материалов. Найдены керамические и стеклянные чаши, монеты, золотое украшение, бусины, шпильки.
Речь может идти об остатках ритуальных трапез и подношений верующих. Высокое качество артефактов указывает на то, что храм посещали люди высокого социального положения.
В конце IV века храм перестал использоваться по назначению, помещение было повреждено и разграблено. Затем некоторые каменные элементы снова были установлены в вертикальное положение. В слоях обрушения была выкопана яма, где нашли около 100 монет, культовый светильник и 10 фигурок богинь из белой глины. Это могут быть следы более поздней ритуальной деятельности на территории святилища. Таким образом, люди продолжали посещать памятник даже тогда, когда он начал превращаться в груду камней.