Это может улучшить понимание о ритуальной жизни эпохи Поздней античности

Работающие на востоке Франции археологи обнаружили в римском святилище единственное на данный момент известное расписное изображение кельтского бога Суцелла. Древнее святилище Мансе располагается неподалёку от города Турню, где археологи работают на вершине холма.

Изображение: Grégory Compagnon

Небольшой храм обозначается как памятник М3 и является одним из двух, где сейчас ведутся раскопки. На территории святилища обнаружено шесть каменных насыпей, его площадь могла быть около 1 гектара. По мнению учёных, планировка объекта и множество найденных артефактов говорят о культовом месте, а не о простом сельском поселении.

Расписное изображение бога Суцелла нашли на одной из граней каменного алтаря, покрытого слоем расписной штукатурки. Также в заброшенном помещении святилища нашли два постамента для статуи, большой каменный стол и алтарь.

Храм использовался с конца III до конца IV веков н. э. Наиболее ранние следы ритуальной активности в нём нашли в слое глиняного пола. Датировка указывает на 280 годы н. э. Был обнаружен состоящий из 17 монет клад. Среди этих монет был золотой ауреус императора Тетрика. По мнению учёных, речь идёт о ритуальном подношении, которое заложили в основание храма.

Примерно в 325 году н. э. храм реконструировали. К нему пристроили вестибюль, подняли уровень пола, в помещении святилища появились скамьи и культовый подиум. От этого периода сохранились около 10 тысяч предметов и органических материалов. Найдены керамические и стеклянные чаши, монеты, золотое украшение, бусины, шпильки.

Речь может идти об остатках ритуальных трапез и подношений верующих. Высокое качество артефактов указывает на то, что храм посещали люди высокого социального положения.

В конце IV века храм перестал использоваться по назначению, помещение было повреждено и разграблено. Затем некоторые каменные элементы снова были установлены в вертикальное положение. В слоях обрушения была выкопана яма, где нашли около 100 монет, культовый светильник и 10 фигурок богинь из белой глины. Это могут быть следы более поздней ритуальной деятельности на территории святилища. Таким образом, люди продолжали посещать памятник даже тогда, когда он начал превращаться в груду камней.