Археологическое открытие в Северной Германии даёт новую информацию относительно духовных воззрений охотников-собирателей

Изучающие доисторические болота Дювензее в Шлезвиг-Гольштейне нашли здесь череп дикого тура, предка домашних коров. Когда-то этот череп был закреплён на деревянном столбе старейшего из найденных захоронений на севере Германии. Возраст черепа может составлять около 10 500 лет. Его обнаружение наводит на мысль, что ранние мезолитические общины уже имели достаточно сложные погребальные ритуалы с символами животных.

Изображение: LEIZA / Harald Lübke

Заболоченные земли Дювензее-Моор на севере Германии давно считаются одним из главных археологических мест Северной Европы, где можно изучать следы раннего мезолита. Здесь найдено немало свидетельств человеческой деятельности тех времён, когда группы охотников-собирателей стали селиться около озёр, появившихся после отступления ледников.

Кремационные захоронения нашли во время раскопок в 2022 и 2023 годах. Подобные захоронения этого периода обнаруживают в Европе чрезвычайно редко. Известно ещё два таких места, в Нидерландах и в Дании, причём оба сохранились значительно хуже. Захоронение в Германии отличается тем, что большие участки древней поверхности земли остались неповреждёнными под торфяным слоем. Кремированные останки были помещены в неглубокую яму с остатками погребального костра. Могила оставалась видимой над землёй в течение какого-то времени, поэтому она могла быть центром ритуальных действий.

Изображение: LEIZA / Harald Lübke

Черепа животных выставлялись во время ритуалов и могли использоваться для обозначения связанных со смертью, памятью и священными местами. Подобные общества охотников-собирателей описаны этнографами в Европе, Северной Америке и Азии. Далее исследователи намереваются расширить раскопки в близлежащих районах. Их целью является определение того, существуют ли дополнительные столбы и черепа животных как часть ритуального ландшафта. При этом следует торопиться, поскольку изменение климата и постепенное высыхание торфяников угрожает сохранению органических материалов.