Статистика IDC показывает долю рынка складных смартфонов Motorola в США в 50%
После скорого дебюта нового складного аппарата Motorola RAZR Fold этот показатель может стать ещё выше

Готовясь выпустить очередной складной смартфон серии RAZR, компания Motorola собирается в конце года представить и новые аппараты в формате книжки. Между тем, дела компании и без того идут хорошо, в том числе на важнейшем рынке США, а также в Латинской Америке.

Представители аналитической компании IDC поделились статистической информацией, согласно которой в США доля рынка складных смартфонов у Motorola составляет примерно 50%. Это позволяет ей с большим преимуществом опережать выпускающую множество складных моделей Samsung и предлагающую складывающиеся в форме книжки смартфоны Google.

Может быть интересно

Изображение: Derrek Lee / Android Central

В Латинской Америке доля рынка складных смартфонов у Motorola примерно 55%, но в Европе этот показатель заметно ниже и составляет около 13%. По миру в целом у неё 14%, что тоже неплохо, с учётом масштаба противостоящих ей гигантов в лице Huawei, Samsung и Google.

Одной из причин такой популярности может быть предложение ярких цветовых вариантов складных смартфонов и их относительно умеренная стоимость. Правда, новый RAZR Fold будет представлен только в белом и тёмно-синем цветах при огромной цене в 1999 евро.

#сша #смартфоны #samsung #google #huawei #motorola #америка #idc #складные смартфоны
Источник: 9to5google.com
