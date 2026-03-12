18 кипрских древностей от 2500 годов до IV века до н. э. были возвращены из США на родину

Кипру удалось добиться возвращения в родные края 18 предметов древности. Это случилось после того, как предметы были обнаружены на онлайн-аукционе, после чего торги были приостановлены. Описываемые объекты относятся к периоду от раннего бронзового века до IV века до н. э. Официальная передача посольству Республики Кипр состоялась в Вашингтоне 23 февраля 2026 года.

Изображение: Департамент древностей Кипра

В коллекцию вошли относящиеся к обширному периоду времени артефакты, рассказывающие художественную и культурную историю Кипра. Здесь есть два сосуда раннего бронзового века между 2500 и 1900 годами до н. э. 11 сосудов относятся к среднему бронзовому веку между 1900 и 1600 годами до н. э. Есть три сосуда кипрского архаического периода I между 750 и 600 годами до н. э. Ещё один сосуд относится к архаическому периоду II между 600 и 480 годами до н. э. Известняковая голова мужской статуи относится к IV веку до н. э.

В течение рассматриваемых столетий города-царства Кипра превратились в важные региональные центры, а общество подвергалось влиянию Древней Греции и Египта. Подобное культурное смешение оказало влияние на керамику, скульптуру, религию и политическую жизнь острова.