Начальные продажи новых смартфонов Samsung выросли в США на 25%

Недавно появлялась новость, согласно которой смартфоны серии Samsung Galaxy S26 стали крайне востребованными на родном для производителя рынке Южной Кореи. Здесь был установлен рекорд по количеству сделанных предварительных заказов, и то же самое случилось в США. Здесь количество предзаказов выросло на четверть.

Samsung опубликовала отчёт, в котором помимо этого рассказала о том, что 80% от общего количества предварительных заказов приходится на наиболее дорогую модель линейки Galaxy S26 Ultra. В мировом масштабе число предварительных заказов на Galaxy S26 показало двузначный рост. Здесь на долю модели Ultra приходится примерно 70% заказов.

Может быть интересно

Изображение: Luke Baker

Ещё лучше для Samsung дела обстоят у американских операторов мобильной связи. У них количество предварительных заказов по сравнению с Galaxy S25 выросло на 70%. Такая же тенденция наблюдается в розничных магазинах вроде Best Buy.

Эти результаты особенно ценны для Samsung с учётом того, что из-за кризиса памяти компания не предлагает первым покупателям каких-либо значительных скидок или подарков. Сами смартфоны имеют мало изменений по сравнению с аппаратами прошлого поколения. Отметить можно разве что появление опции «Конфиденциальный экран» в модели Ultra, но вряд ли такой высокий спрос наблюдается из-за неё.

Продажи аппаратов в основных странах стартовали 11 марта.