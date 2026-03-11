В тройку вошли также Marathon и Resident Evil Requiem

Компания Valve представила еженедельный отчёт по реализации игр и устройств в магазине Steam. В период между 3 и 10 марта появившаяся в раннем доступе карточная игра Slay the Spire 2 оказалась лидером по количеству покупок среди платных предложений. Это лидерство стало очевидным чуть раньше, когда статистика показала более чем 570 тысяч одновременно играющих в эту игру геймеров.

Второе место занял экстракшн-шутер Marathon, а следом за ним располагается Resident Evil Requiem. Масштабная игра Crimson Desert, на которую начали принимать предварительные заказы, заняла четвёртую позицию. Портативная игровая консоль Steam Deck заняла пятое место по количеству продаж.

Изображение: pcgamer.com

Следом располагается популярный футбольный симулятор EA Sports FC 26, далее идёт ещё один экстракшн-шутер Arc Raiders, за ним находится The Division 2 с внушительными скидками и крупным обновлением.

В конце десятки можно увидеть Rust и симулятор покера Poker Night HD Inventory, точнее ремастер этой игры.

Если смотреть на бесплатные игры, на втором месте располагается Counter-Strike 2, на пятом находится Apex Legends, следом за ней идёт Rainbow Six Siege. Восьмую позицию заняла PUBG: BATTLEGROUNDS, тогда как замыкает десятку Limbus Company.