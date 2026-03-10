Были найдены пятна повышенной в три раза плотности по сравнению с остальными участками сияния

Если на Земле полярные сияния представляют собой мимолётные явления, то того же нельзя сказать про столь огромную планету, как Юпитер. Из всех планет Солнечной системы у неё самое сильное магнитное поле, поэтому сияние выглядит словно непрерывная электрическая буря высокой мощности.

Здесь полярные сияния формируются вследствие взаимодействия со спутниками. В частности, большой вклад вносит спутник Юпитера Ио. Соединяющие планету со спутниками линии магнитного поля создают яркие пятна.

Может быть интересно

В журнале Geophysical Research Letters было описано исследование, в рамках которого впервые провели спектральные измерения данных пятен в инфракрасном диапазоне. Автором работы является аспирантка из Нортумбрийского университета в Великобритании Кэти Ноулз (Katie Knowles).

Яркие пятна на полярном сиянии Юпитера в своё время назвали пятнами Альфвена в честь лауреата Нобелевской премии по физике Ханнеса Альфвена (Hannes Alfvén) из Швеции. Свою награду он получил за вклад в физику плазмы.

Изображение: Northumbria University

Наблюдения в телескоп «Джеймс Уэбб» показали, что полярное сияние на Юпитере заполнено горячей плазмой, но было найдено холодное пятно среди полярного сияния спутника Ио. Учёные сделали вывод, что сталкивающийся с атмосферой Юпитера поток высокоэнергетических электронов меняется крайне быстро. В холодной точке температура составляла 265 °C против 493 °C в остальной части полярного сияния. Плотность материала была втрое выше по сравнению с основным полярным сиянием Юпитера.

Ответить на вопрос о том, являются ли такие быстрые изменения в потоке электронов типичным явлением или нет, должны отправленные к Юпитеру космические аппараты NASA Europa Clipper и ESA Juice. Ждать, пока они доберутся до места назначения, предстоит несколько лет.

Пока же автор работы уже провела 32 часа дополнительных наблюдений на инфракрасном телескопе NASA на Гавайях. Полученные результаты могут улучшить представление о происходящих в Солнечной системе и за её пределами процессах.