При обследовании сельскохозяйственных угодий технологические инструменты помогли обнаружить невидные невооружённым глазом места захоронения, рассказывает Popular Mechanics

Специалистам уже было известно, что в Чехии, в Богемии, существуют длинные курганы, которые появились здесь примерно за 3000 лет до нашей эры. При этом увидеть их прежде не удавалось. Издание Popular Mechanics рассказывает, что дистанционное зондирование помогло сделать видимыми прежде скрытые доисторические погребальные памятники и поселения вокруг.

Использование аэрофотосъёмки, магнитометрии и аэролазерного сканирования дало возможность реконструировать основные аспекты первоначальной формы погребальных памятников и ландшафтного окружения.

Представителям Института археологии Вроцлавского университета и других чешских университетов удалось выявить закономерности роста сельскохозяйственных культур и с точностью до сантиметров определить перепады высот. Для картирования изменений магнетизма почвы применялись наземные магнитные исследования.

В ходе работ специалисты нашли около 2900 археологических объектов четырёх основных групп. В их число вошли признаки неолитических курганов, которые представляют собой одни из наиболее ранних погребальных объектов Центральной Европы. Найденные круглые монументы и сооружения позволят больше узнать о погребальных обычаях тех времён.

Было установлено, что места захоронений создавались как минимум в 450 м от поселений. Это первое подтверждение подобного разделения зон обитания живых и мёртвых, которое прежде было теоретическим.