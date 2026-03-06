Компания Jon Peddie Research рассказала о результатах по итогам четвёртого квартала 2025 года

Согласно отчёту компании Jon Peddie Research о положении дел на рынке видеокарт в последнем квартале 2025 года, объём поставок уменьшился на 4,4% до 11,5 млн экземпляров. Если среднегодовые темпы роста в период между 2024 и 2028 годами составят -5,9%, количество настольных ПК с дискретными видеокартами будет 172 млн, показав рост на 103%.

Изображение: GrokПока же количество настольных ПК с видеокартами увеличилось за квартал до 55%, на 12,3% по сравнению с прошлым кварталом. Рынок процессоров для ПК уменьшился за год на 0,7%, но по сравнению с прошлым кварталом вырос на 9%.

Может быть интересно

Изображение: Jon Peddie ResearchКомпания NVIDIA увеличила долю рынка на 1,6%, AMD столько же потеряла, а Intel осталась на прежнем уровне. Теперь доля NVIDIA составляет 94%, что на 10% выше результата годичной давности. AMD потеряла 5%, а за год 10%, тогда как доля Intel всего 1%.

Изображение: Jon Peddie ResearchПоставки дискретных видеокарт стали ниже десятилетнего среднего показателя. Рост стоимости памяти и таможенные пошлины оказали на рынок видеокарт серьёзное влияние. Решения этих проблем в ближайшее время не ждут, зато ещё ухудшиться ситуация вполне может. Недавно появлялась новость о том, что в недалёком будущем может полностью исчезнуть сегмент компьютеров по цене не более $500.

Изображение: Jon Peddie ResearchЧто касается процессоров, их поставки составили 21 млн экземпляров. Недавняя новость о том, что спрос на чипы Intel и AMD растёт из-за агентного ИИ, скоро может повлиять на цены и доступность и на этом рынке.