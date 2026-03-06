Оба смартфона получат более современные процессоры по сравнению с аппаратами 2025 года

Представив флагманские смартфоны серии Galaxy S26, компания Samsung готовит более доступные по цене аппараты линейки Galaxy A. Следующими на очереди должны стать модели Galaxy A37 и Galaxy A57. На сайте Android Headlines появились спецификации этих устройств.

Galaxy A37 получит экран AMOLED размером 6,7 дюйма с частотой 120 Гц, как и прошлогодний аппарат. Зато процессором станет Exynos 1480 вместо Snapdragon 6 Gen 3. В продажу должны поступить версии с объёмом оперативной памяти 6 ГБ и 8 ГБ, а встроенной памяти будет 128 ГБ и 256 ГБ. Устройство выйдет на Android 16 с оболочкой One UI 8.5.

Может быть интересно

Среди камер будет основная с разрешением 50 Мп с широкоугольным объективом и камера 5 Мп с макрообъективом. Разрешение фронтальной камеры составит 12 Мп.

Изображение: Gemini

Ёмкость аккумулятора останется 5000 мАч с зарядкой мощностью 45 Вт. Среди стандартов беспроводной связи представлены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Размер корпуса этого устройства 162,9 х 78,2 х 7,4 мм при весе 196 г.

Galaxy A57 получит экран AMOLED 6,7 дюйма с частотой 120 Гц, как и предшественник. Его процессором будет Exynos 1680 вместо Exynos 1580. Будут доступны конфигурации с объёмом памяти 6 ГБ и 8 ГБ и хранилищем 128 ГБ и 256 ГБ.

Для съёмки можно будет выбирать основную широкоугольную камеру 50 Мп и сверхширокоугольную 12 Мп, а также камеру макро 5 Мп. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч при зарядке мощностью 45 Вт. Более современные стандарты связи — Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 6E.

Размеры Galaxy A57 составят 161,5 х 76,9 х 6,9 мм при весе 192 г.