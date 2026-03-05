Вместо увеличения объёма памяти до 12 ГБ NVIDIA готова уменьшить ширину шины памяти и дать лишь 9 ГБ

Издание BenchLife сообщает, что компания NVIDIA на выставке Computex в Тайбэе со 2 по 5 июня 2026 года может анонсировать видеокарту GeForce RTX 5050 с объёмом видеопамяти GDDR7 в 9 ГБ. До этого мероприятия остаётся 3 месяца, но пока никаких официальных сведений от NVIDIA по этому вопросу не поступало.

Изображение: Grok

Поначалу планировалось, что на видеокартах RTX 5050 будет использоваться лишь память GDDR6. Теперь спрос и предложение могли поменяться из-за дефицита памяти, поэтому NVIDIA приходится корректировать свои планы. Объём шины памяти будет уменьшен со 128 бит до 96 бит. В качестве графического процессора будет применяться прежний GB207, что оставит 2560 ядер CUDA.

Не исключено, что NVIDIA начнёт применять новые чипы памяти GDDR7 объёмом 3 ГБ и в других видеокартах. С недавних пор в каталогах начали появляться ноутбуки с картами RTX 5070 с 12 ГБ памяти, где должны применяться чипы по 3 ГБ. Прежде единственной картой с чипами на 3 ГБ была премиальная RTX 5090.