Пентагон получил полгода на отказ от программных продуктов Anthropic в пользу предложений OpenAI, Google и xAI

В пятницу администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) огласила решение запретить на федеральных предприятиях программные продукты компании Anthropic. В своей социальной сети Truth Social Трамп поручил каждому федеральному агентству прекратить пользоваться программными разработками Anthropic немедленно. Пентагон собирается признать компанию риском в цепочке поставок, что поставит Anthropic в один ряд с иностранными компаниями вроде Huawei.

Этому решению предшествовала публичная дискуссия между представителями Anthropic и министром обороны США Питом Хегсетом (Pete Hegseth). Военное ведомство США хотело получить от искусственного интеллекта возможность пользоваться им в любых миссиях без ограничений безопасности со стороны поставщика.

Теперь Министерство обороны должно расторгнуть контракт с Anthropic на сумму до $200 млн. Нейросеть Claude к настоящему моменту применяется в разведывательных системах США, при разработке оружия и в оперативном планировании, так что заменить её будет непросто.