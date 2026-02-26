Перед только что анонсированным Samsung Galaxy S26 Ultra стоит сложная задача превзойти его

В день, когда южнокорейская компания Samsung анонсировала новую линейку смартфонов Galaxy S26, поступили данные о продажах аппаратов предыдущих поколений. Согласно полученным от фирмы Counterpoint Research сведениям, флагман Galaxy S25 Ultra продавался на 7% лучше, чем предыдущая модель. Samsung постарается сохранить эту тенденцию и дальше.

В итоге Galaxy S25 Ultra вошёл в число наиболее продаваемых смартфонов 2025 года. При этом стоит напомнить, что старт продаж был не самым удачным. Компенсировать это удалось ростом продаж в середине года.

Может быть интересно

Изображение: 9to5google.com

Если говорить о всех смартфонах Galaxy S25 в целом, они также продавались лучше, чем аппараты линейки S24, разница составила 5%.

В этом году ситуация осложняется ростом цены на смартфоны в некоторых странах из-за дефицита памяти. Это может оттолкнуть ряд покупателей и не позволить Samsung покорить новые высоты по объёму продаж.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424