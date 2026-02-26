В день, когда южнокорейская компания Samsung анонсировала новую линейку смартфонов Galaxy S26, поступили данные о продажах аппаратов предыдущих поколений. Согласно полученным от фирмы Counterpoint Research сведениям, флагман Galaxy S25 Ultra продавался на 7% лучше, чем предыдущая модель. Samsung постарается сохранить эту тенденцию и дальше.
В итоге Galaxy S25 Ultra вошёл в число наиболее продаваемых смартфонов 2025 года. При этом стоит напомнить, что старт продаж был не самым удачным. Компенсировать это удалось ростом продаж в середине года.
Если говорить о всех смартфонах Galaxy S25 в целом, они также продавались лучше, чем аппараты линейки S24, разница составила 5%.
В этом году ситуация осложняется ростом цены на смартфоны в некоторых странах из-за дефицита памяти. Это может оттолкнуть ряд покупателей и не позволить Samsung покорить новые высоты по объёму продаж.
