Три наиболее востребованные игры класса ААА в 2025 году были от Electronic Arts

Компания Sensor Tower выпустила отчёт по рынку видеоигр по итогам 2025 года, рассказав о продажах по всему миру. Ранее было известно, что Battlefield 6 является самой продаваемой на территории США, но оказалось, что и в глобальном масштабе она лидирует.

Изображение: GrokЭто игра от Electronic Arts, и в тройку лидеров вошли ещё две её игры - футбольные симуляторы EA Sports FC 25 и FC 26. В сумме эти игры для любителей футбола по объёму продаж опережают Battlefield 6. Также Electronic Arts лидирует по количеству скачиваний игр на компьютерах и игровых консолях, хотя по размеру затрат на рекламу лидирует Microsoft.

Если смотреть на игры не только в категории AAA, на втором и третьем месте в прошлом году оказались инди-игры R.E.P.O. и PEAK. FC 25 отодвигается на четвёртое место, а закрывает пятёрку Grand Theft Auto V.

Если смотреть только на бесплатные игры, Electronic Arts продолжает лидировать, а самой скачиваемой игрой является Skate. По числу ежемесячно активных игроков она только 17-я.

Изображение: Sensor TowerВ большинстве случаев самые продаваемые игры относятся к старым играм ААА или ремастерам по цене $30–60. Среди новинок были популярны такие хиты, как ARC Raiders, Split Fiction, Clair Obscur: Expedition 33, Rematch и Elden Ring: Nightreign.