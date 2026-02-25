Такой же объём оперативной памяти для своих смартфонов произведёт сама Samsung

Хотя компания Samsung является ведущим мировым производителем чипов оперативной памяти, это не означает, что в своих электронных устройствах она использует только их. Согласно данным сайта DealSite, выходящие в скором времени премиальные смартфоны Samsung Galaxy S26 в половине случаев будут использовать чипы памяти LPDDR5X производства компании Micron.

Тем временем, полупроводниковое подразделение Samsung продаёт свою память для устройств Apple, увеличив стоимость примерно вдвое. Собственному выпускающему мобильные устройства подразделению оно также не намерено делать скидок.

Изображение: Grok

Подобная практика далеко не нова и может быть связана не только с кризисом памяти. В первых партиях прошлогодних аппаратов Galaxy S25 использовалась память только от Micron, поскольку тогда она считалась более качественной. Затем Samsung смогла нарастить качество и процент выпуска годных чипов, поменяв в итоге соотношение памяти до 60 на 40 в свою пользу.

Сейчас положение дел осложняет дефицит и огромный рост цен на память. Фирма TrendForce недавно рассказала, что раньше на память приходилось 10-15% итоговой цены смартфона. Сейчас это значение достигло 30-40% и скоро может стать 50%.