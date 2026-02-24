Сайт Конференция
Статистика Omdia показала сохранение Samsung лидерства на европейском рынке смартфонов в 2025 году
Американская компания Apple смогла сократить отставание от южнокорейского производителя за счёт наращивания объёма поставок

По итогам 2025 года компания Samsung оказалась главным мировым поставщиком смартфонов. Лидирует она и на большинстве континентов, включая важную своей высокой покупательной способностью населения Европу.

Статистика фирмы Omdia рассказала, что по итогам 2025 года Samsung выпустила в Европе 46,6 млн смартфонов. Это малозначительный рост на 200 тысяч устройств по сравнению с показателями 2024 года. Россия в эту статистику не входит.

Изображение: Grok

Намного значительнее оказался рост поставок аппаратов iPhone. Если в 2024 году в Европе их было 34,9 млн, то годом позже американский производитель выпустил 36,9 млн аппаратов, что дало рост на 6%. Таким образом, доли рынка Samsung и Apple по итогам 2025 года равнялись 35% и 27% соответственно.

Отсутствие новых моделей в бюджетной ценовой категории не позволило Samsung показать более значительный рост в первой половине 2025 года. Затем появился Galaxy A6 по сниженной стоимости, после чего хорошие результаты продемонстрировал Galaxy A56, став самым продаваемым смартфоном в Европе в целом.

Среди устройств Apple был высок спрос корпоративных клиентов на iPhone 16 и iPhone 17 Pro Max. В число самых продаваемых аппаратов вошёл iPhone 16e.

#смартфоны #apple #samsung #европа #omdia
Источник: sammobile.com
