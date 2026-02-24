Снятые Apple с производства в 2022 году устройства оказались популярными среди зумеров

Издание Axios сообщает, что наблюдается тенденция на возвращение моды на плееры Apple iPod. Американский производитель не выпускает их с 2022 года, но это не мешает росту спроса.

Статистика поисковой системы Google показала, что количество запросов iPod Classic в первые 10 месяцев 2025 года увеличилось на четверть. Запрос iPod nano стал встречаться чаще на 20%. Рост продолжился и в 2026 году, как видно из статистики различных технологических изданий.

В Apple подобную популярность своего устаревшего продукта пока не комментировали. Аналитики полагают, что компания не будет выпускать плееры новых поколений, поскольку предпочитает зарабатывать на продаже подписок на сервис Apple Music и на аппаратах iPhone. Кроме того, разработка подобного устройства может стоить миллионы долларов, тогда как в долгосрочном спросе на iPod уверенности нет.

Статья в Axios объясняет подобный феномен в первую очередь тем, что пользователям надоели сервисы и потоковые трансляции музыки. К настоящему моменту многие из них стали слишком перегруженными, являясь не только местом для прослушивания музыки, но и радио, подкастами, социальной сетью, местом для покупки билетов на концерты. Многим подобные излишества не нужны, они хотят только слушать музыку.

Другим объяснением считается тот факт, что во времена неопределённости спрос на старые гаджеты растёт. Люди начинают отдавать предпочтение старым устройствам из чувства ностальгии.

Поскольку аппараты iPod сняты с производства, в розничных сетях их не продают. При покупке с рук наибольшим спросом пользуются модели iPod Classic 2007 года, iPod mini 2004 года, iPod shuffle 2006 и 2010 годов. Также есть спрос на iPod nano 2006 и 2010 года.

