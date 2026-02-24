Китайский производитель опубликовал в соцсетях и на YouTube тизеры с планами по выпуску новых устройств

Через несколько дней стартует одно из главных технологических мероприятий года — выставка Mobile World Congress 2026 в Барселоне. Среди прочих участие в ней примет и китайский производитель Honor.

Изображение: HonorНа китайском портале Weibo производитель анонсировал аппарат Magic V6, который уже успел попасть в руки участников зимней Олимпиады. Непривычной может стать дата появления этого устройства. Обычно Honor выпускает складные модели во второй половине года, как произошло в случае с Magic V5 в августе 2025 года.

По внешнему виду новинка мало отличается от своего предшественника. Внутри должен находиться новый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор ёмкостью примерно 7000 мА·ч.

Что касается робототехники, тизер показал Magic V6 с отражением роботизированной руки. На протяжении нескольких месяцев Honor рекламирует выпуск робота-телефона, обещая представить его на MWC 2026. Он уже демонстрировался на выставке CES в начале года.

Среди других новинок в Барселоне должны появиться ноутбук Honor MagicBook Pro 14 и планшет Honor MagicPad 4. Презентация продуктов Honor состоится 1 марта.