Honor планирует представить складной смартфон Magic V6 и человекоподобного робота на MWC 2026
Китайский производитель опубликовал в соцсетях и на YouTube тизеры с планами по выпуску новых устройств

Через несколько дней стартует одно из главных технологических мероприятий года — выставка Mobile World Congress 2026 в Барселоне. Среди прочих участие в ней примет и китайский производитель Honor.

Изображение: HonorНа китайском портале Weibo производитель анонсировал аппарат Magic V6, который уже успел попасть в руки участников зимней Олимпиады. Непривычной может стать дата появления этого устройства. Обычно Honor выпускает складные модели во второй половине года, как произошло в случае с Magic V5 в августе 2025 года.

По внешнему виду новинка мало отличается от своего предшественника. Внутри должен находиться новый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор ёмкостью примерно 7000 мА·ч.

Что касается робототехники, тизер показал Magic V6 с отражением роботизированной руки. На протяжении нескольких месяцев Honor рекламирует выпуск робота-телефона, обещая представить его на MWC 2026. Он уже демонстрировался на выставке CES в начале года.

Среди других новинок в Барселоне должны появиться ноутбук Honor MagicBook Pro 14 и планшет Honor MagicPad 4. Презентация продуктов Honor состоится 1 марта.

#смартфоны #honor #робототехника #роботы #mwc
Источник: 9to5google.com
Сейчас обсуждают

lighteon
14:22
Сейчас времена такие, что кастомную систему воздушного охлаждения для видеокарты можно купить либо на Али, либо с б/у карты снять. Производители что-то забили на этот сегмент. Эх...
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
Илья Старинов
14:22
Фига себе заявочки. Тут тоже убогий продув?
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
randomXP
14:03
Тут уже хорошо высказались, но дополню. 1. Процессор-мать-память. Уже сейчас можно купить 7800X3D за 30 000 р в обычном магазине и дешевле на маркетплэйса / Авито (новым) Проц не прожорлив, особенно ...
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Илья Старинов
14:01
Мне не нужно, у меня есть оператива
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
GarfieldX
14:01
Как мне нравится подход когда свои потребности выдают за идеал. Я вот футбол считаю идиотией. Давайте отменим, а высвободившихся футболистов займем полезным делом :) 4 hdd по 8 тб весьма ни о чем в на...
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
Degeneratus Maximus
13:55
бл чимба, если у тебя коробка неисправных карт, есть немалая вероятность что ты их сделал такими в том числе герметиком
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
Roditch
13:53
Это называется - прощай экосистемы морского дна.
FT: Япония начала экспериментальную добычу редкоземельных элементов с глубины 6 тысяч метров
linux4ever
13:53
Вот 600 и 1000 ящики это начало 80х годов, 3000 это их эволюция 1990 года: И графончик там был, ну вот такой. С начала 80х годов практически не поменялся, только настоящие текстуры появились вместо а...
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
_ErOp_
13:51
это память на "базовой" частоте. Бери 2 плашки, а не китом, сэкономишь десятку +/-.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
linux4ever
13:51
GPU уже собран из компонентов в единое целое, там огромное количество контактов, которое на плату не вынести по ряду причин, только память отдельно, а этот игровой автомат собран фактически из блоков ...
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
