Программное обеспечение американского производителя продолжает распространяться с привычным уровнем стабильности

Американская компания Apple на своём сайте для разработчиков опубликовала статистический отчёт относительно темпов внедрения операционных систем iOS 26 и iPadOS 26. Эти темпы стали чуть ниже по сравнению с показателями годичной давности, но разница не настолько велика, чтобы было о чём беспокоиться.

Изображение: Grok

Статистика собиралась с устройств iPhone и iPad 12 февраля, если они совершали транзакции в магазине приложений App Store. Из этих устройств уже 74% аппаратов iPhone последних четырёх лет работают под управлением iOS 26. Годом ранее этот показатель был на 2% выше. Среди iPhone любого возраста результат составляет 66%, что на 2% хуже прошлогоднего. Среди iPad последних четырёх лет 66% работают на iPad OS 26 (+3%). Среди всех iPad этот результат составляет 57% (+4%)

Возможно, причиной небольшого замедления темпов распространения последней версии на iPhone является более частый выпуск обновлений со стороны Apple. В любом случае, в этом плане программная платформа Apple остаётся единоличным лидером, намного превосходя Android.