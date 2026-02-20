Годом ранее стоимость южнокорейской компании оценивалась в $244,51 млрд

За последние 12 месяцев южнокорейская корпорация Samsung Electronics показала уверенный рост, справившись с прошлогодними трудностями в процессе производства чипов. Первым предвестником улучшения ситуации стало заключение сделки на поставку чипов для автопроизводителя Tesla на сумму $16,5 млрд. В результате в настоящее время капитализация южнокорейской компании подбирается к рекордной для неё отметке в $900 млрд. Если тенденция сохранится, скоро Samsung может войти в ограниченный круг компаний с капитализацией в $1 трлн.

Если говорить точнее, капитализация Samsung Electronics в настоящее время равна $876,24 млрд. По сравнению с прошлогодним показателем $244,51 млрд это означает рост на 358%. Сейчас стоимость её акций превышает уровень в $130. Значительный рост этой цены случился после недавней информации из Южной Кореи, согласно которой Samsung собирается продавать чипы HBM4 по цене $700, что на 30% выше прошлогодней стоимости.

Samsung наряду с Micron и SK Hynix является одной из трёх компаний, которые занимаются производством чипов HBM3, HBM3E и HBM4. Они востребованы в составе ускорителей искусственного интеллекта у таких крупных компаний, как Amazon, Alphabet или Microsoft.

Недавно именно Samsung стала первым производителем, который начал выпуск HBM4. Большая часть этих чипов пойдёт в NVIDIA, самую дорогую компанию мира. Они войдут в состав новой платформы NVIDIA Vera Rubin, которую ждут до конца года.

Мало кто ждёт исчезновения дефицита памяти в ближайшие годы, так что у Samsung есть все шансы и дальше получать прибыль и наращивать капитализацию.